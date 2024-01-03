Гол и голевой пас Миранчука позволили «Аталанте» выйти в 1/4 финала Кубка Италии

«Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Матч на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я). Горечь поражения «Сассуоло» в концовке матча подсластил гол Даниэля Болоки (95-я).

В 1/4 финала «Аталанта» 10 января встретится с «Лацио».

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.





