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Гол и голевой пас Миранчука позволили «Аталанте» выйти в 1/4 финала Кубка Италии

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«Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Гол и голевой пас Миранчука позволили «Аталанте» выйти в 1/4 финала Кубка Италии
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

Матч на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я). Горечь поражения «Сассуоло» в концовке матча подсластил гол Даниэля Болоки (95-я).

В 1/4 финала «Аталанта» 10 января встретится с «Лацио».

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.



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