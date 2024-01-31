Todofichajes: «Ливерпуль» заинтересован в приглашении Зидана

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ливерпуль».

По информации Todofichajes, руководство английского клуба заинтересовано в приглашении тренера и уже связалось с его руководством.

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле».