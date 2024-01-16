«Жалкое подобие «Золотого мяча»: почему вручение Месси премии FIFA вызвало негодование в футбольном мире

Вручение Лионелю Месси премии The Best от ФИФА по итогам прошлого года вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире. Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус отметил, что аргентинец не должен был становиться победителем. А чемпион мира Икер Касильяс назвал итоги голосования несправедливыми. В 2023-м Месси выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ и Кубок лиг с «Интер Майами». Летом он перебрался в MLS, где уровень конкуренции и сопротивления намного ниже по сравнению с ведущими европейскими лигами. Тем временем Эрлинг Холанд забил 50 мячей за «Манчестер Сити» и национальную команду Норвегии и завоевал пять трофеев, среди которых Лига чемпионов и АПЛ.

Премия The Best FIFA Football Awards в нынешнем году оставила неприятный осадок. Пожалуй, никогда прежде решение вручить награду определённому футболисту не вызывало таких ожесточённых споров. С одной стороны, Лионель Месси в третий раз признали лучшим игроком по версии международной федерации. С другой, это породило большие вопросы как у болельщиков, так и у экспертов.

Точнее всех данную точку зрения сформулировал чемпион мира Лотар Маттеус. По его мнению, аргентинца просто не за что отмечать в 2023-м.

«Если не принимать во внимание первенство планеты, которое сделало Месси обладателем «Золотого мяча», он не должен был становиться победителем и на этот раз. Считаю, он является лучшим футболистом последних 20 лет, но в Париже и Майами, где сейчас вызывает хайп, не выиграл ни одного крупного титула», — цитирует немца Sky.

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Очевидным же претендентом на приз он назвал Эрлинга Холанда, набравшего одинаковое число очков с латиноамериканцем, но уступившего ему по количеству голосов капитанов сборных.

«Если судить по большим успехам, невозможно обойти «Манчестер Сити» и при выборе лучшего — Холанда. Он взял самые важные трофеи с горожанами, а его результативность оказалась впечатляющей. Это должно быть определяющим при выборе самого ценного футболиста. Им был Эрлинг», — добавил Маттеус.

Бывший вратарь национальной команды Испании Икер Касильяс также счёл итоги церемонии нечестными.

«Вы создаёте прекрасные премии и портите их, поступая не по справедливости. Больше похоже на The Smile (церемонию улыбок). В любом случае, спокойной ночи» — написал он в социальных сетях.

В схожем ключе высказался и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Он признался, что является большим поклонником таланта Месси, но не понимает: почему в Лондоне отметили именно его. Удивило и отсутствие спортсмена на гала-вечере.

«Его по факту там не было, это конфуз для любой подобной церемонии. Когда игрок не приходит — это плохо. Здесь организаторам большой минус. Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он также считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?» ФИФА хотела навязать конкуренцию «Золотому мячу» от журнала France Football, но пошла по более лёгкому маршруту. Если честно, это жалкое подобие «Золотого мяча», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Однако нашлись и те, кто поддержал нападающего. Например, так поступила легенда английского футбола, а в настоящее время известный эксперт Гарри Линекер. Чтобы подтвердить справедливость итогов голосования, он просто привёл список регалий Лионеля.

«Восемь премий The Best. Восемь «Золотых мячей». 17 лет подряд в команде года. Выиграл всё, что только можно. Воистину невероятная карьера», — напомнил Линекер.

Величие Месси действительно не вызывает сомнений. На протяжении 16 лет он защищал цвета «Барселоны» и за это время завоевал с ней огромное количество трофеев. Только Примеру он выигрывал десять раз, а Лигу чемпионов — четыре. В общей сложности за каталонцев он провёл почти 800 матчей и забил в них около 700 мячей. Также он восемь раз становился лучшим бомбардиром Ла Лиги и однажды даже отметился 50 голами за сезон.

Отрезок в ПСЖ получился неоднозначным, но и там он пополнил личную коллекцию тремя титулами: двумя комплектами золотых медалей чемпионата Франции и победой в Суперкубке страны.

О сборной и говорить не стоит. Форвард прошёл вместе с ней через не самые простые этапы и даже подвергался острой критике со стороны соотечественников, но в итоге стал национальным героем. Сначала он первенствовал с Альбиселесте на Кубке Америки, а потом добился долгожданного триумфа на ЧМ. Причём в Катаре он вёл партнёров за собой, отличившись во всех матчах турнира кроме одного и оформив дубль в финале с Францией.

Отсюда абсолютно заслуженное мировое признание. Лионель восемь раз получил «Золотой мяч» и последний — как раз за викторию на мундиале. Но The Best FIFA Football Awards в отличие от конкурента учитывала события, проходившие с 19 декабря 2022-го, то есть по окончании первенства планеты.

И тут волей-неволей хочется задать вопрос голосовавшим: за что наградили аргентинца? После окончания ЧМ в ПСЖ он не блистал и забил лишь девять мячей в 19 матчах Лиги 1 — не самая выдающаяся статистика для исполнителя такого масштаба. Куда важнее, в Лиге чемпионов парижане потерпели два поражения от «Баварии» в 1/8 финала и вылетели, а сам форвард не запомнился ничем. Дошло до того, что собственные болельщики освистывали нападающего, поскольку он не собирался продлевать контракт с клубом и открыто вёл переговоры с другими коллективами.

Выходит, ФИФА отметила футболиста за завоевание золотых медалей чемпионата страны при том, что ПСЖ на внутренней арене на голову превосходит остальных. В таком случае не меньше награды заслужил его бывший одноклубник Киллиан Мбаппе, забивший за предыдущий год 57 мячей в составе команды и сборной и обошедший по данному показателю даже Холанда.

Да, затем Месси проявил себя в США. В августе он сходу выиграл дебютный трофей с «Интером Майами» — Кубок лиг. Причём восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметился десятью голами в семи встречах и поражал ворота абсолютно всех соперников.

Достойный результат, но необходимо держать в уме уровень североамериканского футбола, который явно уступает европейскому. Там легендарный форвард, даже передвигаясь по полю пешком, спокойно поражает ворота и отдаёт результативные передачи. К тому же вся игра построена вокруг звёздного новичка, а защитники лишний раз не вступают с ним в грубые единоборства.

Но и в США Лионель больше так не блистал. Осенью он получил мышечную травму, из-за которой пропустил целый ряд противостояний. Без него коллектив уступил в финале US Open Cup и не смог пробиться в плей-офф MLS.

На этом фоне достижения Холанда невозможно игнорировать, ведь он завоевал сразу пять трофеев с «Манчестер Сити»: АПЛ, ЛЧ, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Кубок Английской лиги.

Попутно он за год забил 50 мячей за горожан и национальную команду и с 36 голами стал лучшим бомбардиром одного из сильнейших первенств мира — АПЛ. Гонку снайперов норвежец выиграл и в главном еврокубке, отличившись 12 раз. Но этого хватило только для второго места в голосовании на премию The Best.

Создаётся впечатление, Месси получил приз в третий раз за старые победы. Или же в ФИФА пожелали отметить его вклад в развитие футбола и популяризацию игры в Северной Америке. В таком случае следует создать специальный трофей — за величие и награждать им, не оглядываясь на спортивные заслуги.

Не до конца справедливой выглядит и система голосования. Как известно, выбирают лучших главные тренеры и капитаны сборных, представители СМИ и болельщики, а не только журналисты, как в «Золотом мяче». Более широкое представительство респондентов, казалось, должно обеспечить объективность, но без споров не обходится.

Например, на этот раз большинство капитанов выбрало аргентинца и это обеспечило ему триумф. По мнению известного комментатора Дмитрия Шнякина, многие из них просто называют своего любимого футболиста. В качестве доказательства он привёл диалог с Аршавиным в преддверие церемонии.

«До эфира спросил у него: кого назовёшь лучшим сегодня?

— Нууу, если вспоминать чемпионат мира, то, конечно…

«Стоп-стоп, Андрей!»

И дальше начинаю объяснять, что есть разница между «Золотым мячом» и The Best от ФИФА. Что есть сроки. То да сё… Обнаружил удивление на лице Андрея. Они просто не углубляются. Не парятся. И сложно их в этом обвинять. «Голосуют сердцем», уж извините», — написал журналист в Telegram-канале.

Избежать повторения подобных ситуаций в будущем помогло бы внесение изменений в регламент. Например, выбирать лучшего мог бы определённый круг заслуженных экспертов, которые прекрасно знают о правилах и голосуют не сердцем, а полагаясь на заслуги за прошедший год. Пока же The Best FIFA Football Awards будет оставаться, как выразился Касильяс, церемонией улыбок.