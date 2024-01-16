Неожиданный исход: Месси опередил Холанда в борьбе за приз лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА

Лионель Месси признан лучшим футболистом прошлого года по версии ФИФА. Аргентинец набрал равное количество очков с Эрлингом Холандом и опередил его лишь благодаря большему числу голосов капитанов сборных. Латиноамериканец третий раз в карьере выиграл приз The Best и обошёл по данному показателю Криштиану Роналду и Роберта Левандовски. При этом он не приехал на церемонию в Лондон и даже не приготовил видеообращение к собравшимся.

Премия The Best FIFA Football Awards должна была подвести итоги ушедшего года. При этом её провели всего восьмой раз в истории. Международная федерация создала собственную награду в пику «Золотому мячу» ещё в 1991-м и вручала её вплоть до 2009-го.

Однако затем организации удалось договориться с France Football о создании единого «Золотого мяча ФИФА». К сожалению, новшество не прижилось. Спустя шесть лет президент Джанни Инфантино отказался от сотрудничества с изданием. Так футболисты начиная с 2016-го стали получать специальные награды The Best.

Ключевое отличие от «Золотого мяча» заключается в том, что голосуют не только журналисты, но и капитаны, главные тренеры сборных всех стран, входящих в ФИФА, и болельщики. И результаты порой разнятся. Например, в 2022-м первой награды удостоился Карим Бензема, а второй — Лионель Месси. Плюс у международной федерации до того дважды первенствовал Роберт Левандовски, так и не отмеченный France Football.

Две премии разделяло ещё одно ключевое отличие — The Best FIFA Football Awards не брала в расчёт чемпионат мира в Катаре, состоявшийся в конце 2022-го. Это давало надежду другим футболистам на то, что лучшим в Лондоне Месси не признают. Такой результат выглядел бы нелогичным, учитывая отъезд нападающего из ПСЖ в США летом.

Также по теме Заслуженная награда: Месси в восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на...

Однако он всё равно попал в итоговую тройку номинантов. Но оспорить приз с ним предстояло Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду. Фаворитом выглядел именно норвежец. Во-первых, он с «Манчестер Сити» завоевал сразу пять трофеев: АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Кубок Английской лиги. Во-вторых, за год забил за горожан и национальную команду 50 мячей и стал лучшим бомбардиром АПЛ (36 голов) и ЛЧ (12).

Победа в Лондоне немного смягчила бы для форварда горечь неудачи в голосовании на «Золотой мяч». Даже некоторые футболисты называли его самым достойным претендентом.

«Играть против них всегда классно. В ЛЧ, например, мне удалось сдержать Холанда, но его товарищи по команде взяли и забили все мячи. Мбаппе и Месси тоже потрясающие футболисты, однако, мне кажется, Эрлинг больше всех заслуживает награду, потому что выиграл ЛЧ, АПЛ и забил огромное количество голов», — цитирует Тибо Куртуа официальный сайт ФИФА.

К слову, голкипер «Реала» наряду с Эдерсоном и Яссином Буну попал в шорт-лист премии The Best среди вратарей. А вот героя мундиаля в ростере сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса не оказалось даже в списке номинантов.

Точно так же среди тренеров не отметили Лионеля Скалони. Зато на награду претендовали выигравший почти всё с «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги, который довёл «Интер» до финала главного еврокубка и взявший Скудето с «Наполи» Лучано Спаллетти. На результатах последнего не сказался даже уход из коллектива по окончании сезона.

А вот у женщин Айтана Бонмати, выигравшая «Золотой мяч — 2023», имела куда больше шансов оформить своеобразный дубль, чем Месси, поскольку первенство планеты, где сборной Испании не оказалось равных, состоялось летом. Пытались помешать ей Линда Кайседо и Дженнифер Эрмосо. Наконец, не меньший интерес вызывала полюбившаяся болельщикам премия имени Ференца Пушкаша для автора самого красивого гола года. На неё претендовали Хулио Энсисо, Нуну Мигел Сантуш и Гильерме Мадруга.

Что же касается главной интриги, то в СМИ ещё до старта церемонии появилась информация, что Месси не одержит очередную победу. Якобы из-за этого он даже не поехал в Лондон на гала-концерт. Однако болельщиков ждал огромный сюрприз.

Мужская часть церемонии во многом превратилась в чествование «Манчестер Сити». Но это никого не удивило, учитывая успехи горожан. Например, наставником года ожидаемо стал Гвардиола. Несмотря на это, испанец на сцене будто переживал. Он поблагодарил всех, начиная от соперников и заканчивая членами семьи.

«Это был невероятный год. Хочу разделить награду с руководством клуба, а также моими футболистами. Благодарен членам своего тренерского штаба, ведь мы столько лет работаем вместе. Мы долгое время делим с ними победы и поражения. Благодарю отца, брата, сестру, жену и троих детей», — заявил тренер, получив статуэтку.

Только после он расслабился и даже вызвал смех всех присутствующих по ходу беседы с одним из ведущих чемпионов мира — Тьерри Анри. Когда последний спросил, какой клуб для специалиста сильнее: «Барселона», с которой он вошёл в историю, или нынешний «Манчестер Сити», Гвардиола лишь выругался по-английски.

Далее представили команду 2023-го, в которой нашлось место шести исполнителям каталонца: Джону Стоунзу, Кайлу Уолкеру, Рубену Диашу, Бернарду Силве, Кевину Де Брёйне и Холанду. Ещё трое защищают цвета «Реала»: Куртуа, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. И по одному — ПСЖ (Мбаппе) и «Интер Майами» (Месси).

Награда же лучшему вратарю ушла не Куртуа, выбранному в сборную года, а опять же первому номеру «Сити» Эдерсону. Бразилец прибыл на церемонию с семьёй. Двое сыновей прямо из зала наблюдали, как награждают их отца. При этом даже в число номинантов не попал голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«В первую очередь благодарю Бога за все задачи, с которыми справился. Спасибо детям и семье за радость. Отдельные слова для нашей бригады вратарей и тренеров. Штабом команды проделана большая работа. Я многое отдал, чтобы одержать эти победы вместе с ней», — отметил Эдерсон.

У женщин лучшим вратарём по версии ФИФА стала Мэри Ирпс, а приз у тренеров вновь достался Сарине Вигман, вместе со сборной Англии добравшейся до финала ЧМ. Примечательно, что она выиграла премию The Best третий раз в карьере.

Нашлось место и менее привычным номинациям. Например, сборную Бразилии наградили призом фейр-плей за борьбу с расизмом. А получать его вышли легенды пентакампеонов: Роналдо, Кафу, Роберто Карлос, Роке Жуниор, Жулиу Сезар и Жулиано Беллетти.

Наконец, наиболее эффектным в 2023-м признали гол Гильерме Мадруги. В матче бразильской Серии B между «Ботафого» и «Новоризонтино» юный хавбек отметился настоящим шедевром. Он поразил ворота соперника хлёстким ударом через себя из-за пределов штрафной. Когда его имя объявили, молодой человек, казалось, не сразу поверил в произошедшее. Не меньше спортсмена его успеху была рада мама, которая приехала в Лондон вместе с ним.

Но больше всего запомнилось награждение лучшего болельщика 2023-го. Им назвали фаната аргентинского «Колона», который прямо во время игры кормил на трибуне из бутылочки маленького сына. Он также приехал в Лондон и не мог не взять с собой как ребёнка, так и супругу. Более того, он, взяв малыша на руки, отправился с ним на сцену, но тому идея пришлась не по душе. Ребёнок начал плакать, и его пришлось успокаивать матери, которая быстро справилась с задачей.

Далее наступила очередь двух главных номинаций. Первым объявили обладателя приза The Best у мужчин. Мало кто сомневался, что им станет Холанд. И когда ведущие вытащили из конверта листок и прочитали фамилию Месси, в зале воцарилась тишина. В этот момент надо было видеть лицо норвежца, но операторы его не показали.

Ещё интереснее было бы, если бы аргентинец поднялся на сцену. Но он, как и сообщали СМИ, действительно не прилетел в Великобританию. Заранее не подготовили даже его видеообращение — и обошлись лишь демонстрацией фото на экране.

Не растерялся только Анри, никогда не бравший ни «Золотой мяч», ни награду ФИФА.

«️Раз уж Месси не приехал, я заберу его приз себе: никогда в своей карьере не выигрывал эту награду. Кстати, моя соведущая — болельщица «Тоттенхэма», верно? Тогда ты тоже можешь потрогать приз. Обычно же вам не удаётся прикоснуться к трофеям», — произнёс француз.

Так или иначе, Месси в третий раз и во второй подряд получил премию The Best от ФИФА. Холанд же довольствовался вторым местом. Тем обиднее для норвежца, что он набрал равное количество очков с конкурентом. Скандинав получил больше голосов от тренеров сборных (541 против 476), а аргентинец — от капитанов (667:557). Представители СМИ в два раза чаще поддерживали европейца, а вот фанаты, напротив, его оппонента. В итоге, согласно правилам, Лионель выиграл по большему числу голосов капитанов.

А вот у женщин обошлось без сюрпризов. Бонмати вслед за «Золотым мячом» взяла и награду международной федерации.

«Уникальный, исключительный год. Благодарна «Барселоне» и сборной Испании. С их помощью я получила эту награду. Спасибо моей семье и друзьям. Хотела бы поздравить всех номинантов», — сказала футболистка.