Ван Дейк: я играл против Месси и Холанда, но сложнее всего было с Жиру

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал самого сложного нападающего, против которого играл.

«Мне приходилось играть против многих потрясающих нападающих: Месси, Агуэро, Холанд… Но я выбираю Жиру, он меня реально раздражал», — цитирует ван Дейка Telecomasia.

37-летний Оливье Жиру в настоящий момент выступает за «Милан». В нынешнем сезоне он провёл за команду 24 матча, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.