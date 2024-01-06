Monde: ПСЖ обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси

ПСЖ обвинили в попытке подкупить организаторов «Золотого мяча» для победы нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает Le Monde, прокуратура Парижа начала расследование в 2022 году. ПСЖ лоббировал вручение «Золотого мяча» 2021 года аргентинскому форварду через контакты с главным редактором France Football Паскалем Ферре, который на протяжении нескольких лет получал подарки от «парижан».

В декабре 2023 года под стражу был заключён бывший директор ПСЖ по коммуникациям Жан-Мартиаль Рибес. Отмечается, что именно он намекал Ферре, что Месси — подходящий кандидат на получение «Золотого мяча».

Месси является восьмикратным обладателем награды (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Он выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год.

Ранее Снейдер заявил, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году.