Снейдер заявил, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году

Экс-полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что Лионель Месси незаслуженно выиграл приз «Золотой мяч» в 2010 году.

«Это немного несправедливо, что я не был награждён «Золотым мячом» в 2010 году и его выиграл Месси. Хотя я не из тех, кто плачет по этому поводу», — цитирует Снейдера AS.

В 2010 году нидерландский игрок занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года «Золотой мяч».

В этом году Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем приза.

Ранее Ривалдо заявил, что Неймар пока недостоин «Золотого мяча».