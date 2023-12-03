Снейдер заявил, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году
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«Это немного несправедливо, что я не был награждён «Золотым мячом» в 2010 году и его выиграл Месси. Хотя я не из тех, кто плачет по этому поводу», — цитирует Снейдера AS.
В 2010 году нидерландский игрок занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года «Золотой мяч».
В этом году Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем приза.
Ранее Ривалдо заявил, что Неймар пока недостоин «Золотого мяча».