RT в Telegram
Подпишись

Снейдер заявил, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году

Короткая ссылка
Экс-полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что Лионель Месси незаслуженно выиграл приз «Золотой мяч» в 2010 году.
Снейдер заявил, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году
  • globallookpress.com
  • © Gao Jing/XinHua

«Это немного несправедливо, что я не был награждён «Золотым мячом» в 2010 году и его выиграл Месси. Хотя я не из тех, кто плачет по этому поводу», — цитирует Снейдера AS.

В 2010 году нидерландский игрок занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года «Золотой мяч».

В этом году Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем приза.

Ранее Ривалдо заявил, что Неймар пока недостоин «Золотого мяча».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить