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Ривалдо считает, что Неймар пока недостоин «Золотого мяча»

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Бывший бразильский футболист Ривалдо назвал следующих обладателей приза «Золотой мяч».
Ривалдо считает, что Неймар пока недостоин «Золотого мяча»
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Vilela

«Золотые мячи» будут между собой распределять Холанд и Мбаппе. Думаю, они являются великими. Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он недостоин его», — сказал Ривалдо на YouTube-канале «Мяч Production».

30 октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Дидье Дешам заявил, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч».

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