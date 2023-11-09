Дешам заявил, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе занял третье место в голосовании на приз «Золотой мяч».

«Он заслужил эту победу, третье место стало разочарованием. Я не говорю, что Месси или Холанд не заслужили свои места, но и Мбаппе тоже. Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован», — цитирует Дешама RMC Sport.

30 октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее сообщалось, что «Реал» навсегда отказался от идеи подписания Мбаппе.