DSports: Месси пропустит церемонию ФИФА из-за проигрыша в номинации «Футболист года»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сможет принять участие в церемонии The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации.

Как сообщает DSports, Месси 15 января не посетит церемонию награждения. Аргентинец не поехал в Лондон на гала-концерт, несмотря на то, что он в числе 12 претендентов был номинирован на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки.