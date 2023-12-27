Daily Sport: Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит семь матчей МЛС в 2024 году.

По информации Daily Sport, игрок не сыграет в матчах из-за участия сборной Аргентины в Кубке Америки.

Турнир пройдёт с 20 июня по 14 июля 2024 года. Новый сезон МЛС стартует в феврале 2024-го.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру.