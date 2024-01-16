Месси опередил Роналду по числу побед в премии The Best от ФИФА
Таким образом, аргентинец обогнал по этому показателю нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (2).
Месси был удостоен этой награды в 2019 и 2022 году.
Форвард подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
Ранее ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года.