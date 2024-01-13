Ультиматум «Реала», интерес «Ливерпуля» и надежды Аль-Хелаифи: как развивается история с возможным уходом Мбаппе из ПСЖ

Килиан Мбаппе остался недоволен поведением «Реала», выдвинувшего жёсткие требования относительно сроков проведения переговоров по контракту. По данным СМИ, нападающий «Пари Сен-Жермен» якобы заявил, что не позволит выдвигать ему ультиматумы, и решил изучить другие варианты развития карьеры. Одним из них может стать переход в «Ливерпуль», давно проявляющий интерес к футболисту. При этом глава ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз выразил желание сохранить игрока в составе, в то время как в прессе появились слухи о наличии договорённости между французом и королевским клубом.

Жёсткий подход «Реала»

Пока европейские футбольные гранды пытаются усилить составы перед весенней частью сезона, к своей кульминации близится сага о возможном уходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Летом 2024 года у француза истекает контракт с клубом, поэтому переговоры с потенциальными работодателями он может вести уже сейчас. Однако назвать его уход решённым делом пока нельзя, о чём заявляет как сам спортсмен, так и его окружение, что лишь повышает уровень ажиотажа вокруг данной темы.

Свою лепту в это внесло и руководство «Реала», где уже несколько лет надеются увидеть звёздного нападающего. До недавнего времени мадридцы считались главными претендентами на Мбаппе и всерьёз рассчитывали на его скорый переезд в столицу Испании. Ведь чем ещё объяснить их отказ от приобретения достойной замены Кариму Бензема, который летом отправился в Саудовскую Аравию. Но рано или поздно терпение может закончиться даже у Флорентино Переса.

Также по теме Курс на обострение: ПСЖ не взял Мбаппе в турне по Японии и пытается его продать «Пари Сен-Жермен» не включил Килиана Мбаппе в список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Японии. По информации...

Ещё в конце 2023-го газета Marca сообщила о намерении «сливочных» инициировать очередной этап переговоров с Килианом в первую неделю нового года. Утверждается, что именно они должны иметь ключевое значение. В случае провала переговоров «Реал» грозит оставить идею подписания Мбаппе и сосредоточиться на других кандидатах. Одним из них называется главный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, в 2023-м поучаствовавший в завоевании пяти трофеев.

Помимо прочего, «Реал» занял довольно жёсткую позицию в вопросе обсуждения будущего контракта Мбаппе. 35-кратный чемпион Испании предложил французу те же условия, что и в 2022-м, аргументируя это ослаблением экономики клуба и новой трансферной политикой, ставящей во главу угла молодых игроков. Таким образом, новобранцу полагается зарплата в размере €26 млн в год и подписной бонус на сумму €130 млн. При этом статус самого высокооплачиваемого футболиста команды он всё равно получит.

Но если верить слухам, сам Мбаппе хочет гораздо больше. По информации The Telegraph, он рассчитывает зарабатывать в «Реале» €75 млн в год после вычета налогов — и это без учёта премии за подписание контракта. Ведь в случае бесплатного ухода из «Пари Сен-Жермен» он откажется от бонуса за лояльность в размере €70—80 млн.

Недовольство Мбаппе

Так или иначе, самому французу явно не понравилась риторика испанского коллектива. Да, он по-прежнему настроен решить все вопросы о своём будущем до стартующего в середине февраля плей-офф Лиги чемпионов, где ПСЖ предстоит помериться силами с «Реал Сосьедад». Но чётко дал понять, что не позволит «Реалу» ставить ему ультиматумы. По информации The Times, такую позицию он озвучил своему ближайшему окружению, заявив о намерении изучить все доступные варианты. В частности, Килиан якобы упомянул «Ливерпуль», чей стиль игры ему давно импонировал.

Совпадение ли, но полторы недели назад в прессе появилась информация о готовности мерсисайдцев побороться за форварда. Слухи об интересе клуба к нему ходили на протяжении последних лет, а в свете его потенциального выхода на рынок свободных агентов лишь усилились.

Как сообщил Le Parisien, в «Ливерпуле» Мбаппе будет призван заменить Мохамеда Салаха, который в скором времени может отправиться в Саудовскую Аравию. При этом поспособствовать приезду форварда на «Энфилд» может многолетнее внимание к французу со стороны Юргена Клоппа.

Тем не менее в разговоре со СМИ Мбаппе в последнее время старался высказываться как можно дипломатичнее и подчёркивал, что сейчас всецело сосредоточен на выступлении за ПСЖ. Как он сказал RMC Sport после завоевания Суперкубка Франции, в этом году он предельно мотивирован и намерен помочь своей команде выигрывать трофеи, а окончательное решение относительно места продолжения карьеры пока не принял. Килиан также упомянул о наличии определённого соглашения, благодаря которому представители клуба будут «сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами».

Лесть Аль-Хелаифи и новые слухи об уходе

Впоследствии тему договорённости между сторонами поднимал и президент «Пари Сен-Жермен». Но отвечал на вопросы о ней довольно уклончиво. Нассер Аль-Хелаифи отказался уточнять её финансовые условия, а также назвал соглашение джентльменским и не связанным с деньгами. Однако дал понять, что заключено оно было не только между ним и французом, но также с участием главного тренера и спортивного директора. Правда, последняя должность остаётся вакантной после того, как Луиш Кампуш был переведён на пост советника по футбольным операциям.

За последнюю неделю Аль-Хелаифи неоднократно высказывался о Мбаппе в позитивном ключе: называл его отличным футболистом и человеком, выражал желание сохранить в составе, называя ПСЖ лучшей командой для него. А также выражал уверенность в том, что тот не сделает ничего плохого клубу, попутно призывая оставить спортсмена в покое. Возможно, причиной активности функционера в медиапространстве стало появление в СМИ сведений о якобы достигнутой договорённости между Килианом и «Реалом».

Первым об этом сообщил портал Foot Mercato. По его данным, Мбаппе решил все вопросы с «Реалом» уже в начале января, а летом пополнит состав «сливочных». Впоследствии в подобном ключе высказался и журналист El Chiringuito Эду Агирре. По его словам, в ближайшее время нападающий планирует лично встретиться с Аль-Хелаифи и объявить ему об этом.

Правда, эта информация пока не нашла подтверждения — ни со стороны парижан, ни Мбаппе. Как заявили в окружении форварда, переговоры ещё не начинались, а форсировать их не поможет никакое стороннее воздействие. Однако всецело верить словам представителей Килиана не приходится, ведь пару лет назад они уже использовали подобную тактику. Тогда спортсмен также находился в шаге от перехода в «Реал», но затем выбил для себя лучшие условия и остался в ПСЖ. И вполне может поступить так вновь.

Тем не менее несколько бывших футболистов практически не сомневаются в скором переезде Мбаппе в столицу Испании. В частности, такого мнения придерживается легенда «Реала» Гути. По его словам, в «бланкос» мечтают завлечь к себе Килиана, а тот жаждет присоединиться к ним. А добиться этой цели поможет огромный опыт Флорентино Переса, ранее привозившего в Мадрид Зинедина Зидана, Роналдо, Луиша Фигу и Дэвида Бекхэма.

Схожей позиции придерживается чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри. Он выразил мнение, что время Мбаппе в ПСЖ прошло, о чём тот и сам уже знает. И посоветовал форварду поскорее публично объявить о своём уходе.