Курс на обострение: ПСЖ не взял Мбаппе в турне по Японии и пытается его продать

«Пари Сен-Жермен» не включил Килиана Мбаппе в список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Японии. По информации журналистов, причиной стал отказ форварда продлевать контракт с клубом и желание покинуть его в статусе свободного агента летом 2024 года. При этом сам нападающий не намерен отступать от первоначального плана, хотя СМИ сообщают, что в переговорах с ним якобы участвует президент Франции, а ПСЖ может предложить ему многолетний контракт, согласно которому игрок может заработать €1 млрд. В ответ руководство красно-синих намерено 1 августа выставить Мбаппе на трансфер.

Продолжает набирать обороты история вокруг возможного отъезда из столицы Франции Килиана Мбаппе. Форвард по-прежнему надеется отработать до конца действующий контракт с ПСЖ и в статусе свободного агента покинуть Париж летом 2024 года. Но в руководстве клуба не собираются идти у него на поводу и намерены либо добиться продления соглашения, либо отдать его в другую команду. И для достижения своей цели готовы пойти на решительные меры. В качестве одной из таких вполне можно называть отстранение игрока от турне по Японии, в рамках которого красно-синие проведут три товарищеских матча — с «Аль-Насром», «Сересо Осака» и миланским «Интером».

Слухи об этом появились после победы в контрольной встрече с «Гавром» (2:0). Опальный форвард появился на поле лишь на 66-й минуте, а в компенсированное время поразил ворота соперника. И уже после этого узнал неприятные новости. По информации L'Équipe, причиной тому стало якобы заключение Мбаппе тайного соглашения о переходе в «Реал» следующим летом, о чём прознали в «Пари Сен-Жермен». Правда, впоследствии El Partidazo de COPE опроверг эти сведения, но на ближайших перспективах Килиана это не отразилось.

По версии Sky Sports, претензии парижан значительно серьёзнее: Мбаппе считают предателем и по-прежнему обвиняют в нарушении обещания не покидать команду без компенсации. В связи с этим в турне было решено отправить лишь тех, кто «предан клубу» и хочет выступать за него в будущем.

Такое поведение коллектива не осталось без внимания Национального профсоюза профессиональных футболистов, в своём официальном заявлении подвергшего его резкой критике. ПСЖ упрекнули в моральном притеснении спортсмена и попытке за счёт давления вынудить его либо уйти, либо согласиться на выдвинутые работодателем требования, что является нарушением французского законодательства. UNFP призвал правительство обратить внимание на этот инцидент, указав также на другие случаи неподобающего обращения с атлетами. Причём в качестве примеров были приведены в том числе другие представители парижан — Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум и Кейлор Навас.

Примечательно, что, несмотря на явное обострение отношений между игроком и командой, в «Пари Сен-Жермен» не теряют надежд продолжить с ним сотрудничество и ради этого готовы пойти на беспрецедентные меры. По данным СМИ, красно-синие могут предложить форварду контракт на 10—11 лет на сумму €1 млрд, а в переговорах с ним якобы участвует сам президент страны. В El Debate полагают, что Эммануэль Макрон лично заинтересован в том, чтобы Мбаппе задержался в столице как минимум до летней Олимпиады 2024 года.

Намерение парижан сохранить у себя Мбаппе подтверждается и в письме, отправленном нападающему в начале месяца. На днях RMC Sport привёл полный текст документа, в котором ПСЖ настаивал на незамедлительной встрече с представителями игрока и просил либо договориться о пролонгации соглашения, либо покинуть коллектив нынешним летом. И тем самым дать клубу возможность избежать негативных последствий, вызванных его уходом в статусе свободного агента. Ведь в этом случае парижане не получат никакой компенсации.

В то же время красно-синие неоднократно отмечали, насколько высоко ценили форварда и какое положительное влияние оказали на развитие его карьеры, и выражали надежду, что доброжелательное отношение и колоссальные инвестиции в его будущее заставят Мбаппе задуматься о судьбе как самого клуба, так и болельщиков, поддерживавших его на протяжении последних лет.

Правда, пока складывается ощущение, что достучаться до Килиана не удалось. По словам журналиста Даниэля Риоло, тот не намерен отходить от первоначального плана и хочет остаться в Париже до истечения действующего соглашения, но не более. При этом изменить свою позицию его не заставит даже отлучение от состава на целый сезон. Как говорят в окружении футболиста, он готов пожертвовать этим соревновательным годом, чтобы не идти на поводу у «Пари Сен-Жермен».

В свою очередь, 11-кратных чемпионов Франции такое положение дел не устраивает. Если верить СМИ, они уже начали рассматривать предложения по покупке Мбаппе, а 1 августа планируют выставить его на трансфер. И плоды этого уже видны. Если раньше главным и практически единственным претендентом на игрока назывался «Реал», то теперь их число возросло. Помимо испанцев, приобрести одного из лучших игроков планеты не прочь английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», но самое привлекательное предложение поступило из Саудовской Аравии.

По словам журналиста Фабриса Хокинса, «Аль-Хиляль» готов заплатить €200 млн за нападающего, а ему самому вручить двухлетний контракт на сумму €400 млн. И хотя французы были бы рады принять это предложение, там прекрасно понимают, что на Ближний Восток Килиан вряд ли поедет. Как минимум летом 2023-го.

Что касается запросов парижан, то источники сходятся в одном: настаивать на выплате €200 млн за Мбаппе они не будут. В этом вопросе более точную информацию даёт L'Équipe, по сведениям которого, ПСЖ устроит €150 млн. И это при том, что в 2018 году форвард обошёлся на €30 млн дороже. Но в нынешней ситуации рассчитывать на большее вряд ли возможно. Своим отказом продлевать соглашение Килиан поставил коллектив в крайне сложное положение и лишил его возможности вести переговоры с позиции силы.

При этом в самом коллективе нет единого мнения по проблеме Мбаппе. Если Маркиньос выразил надежду, что сторонам удастся найти консенсус и сделать так, чтобы форвард смог помочь партнёрам в достижении целей на сезон, то новоиспечённый главный тренер Луис Энрике якобы требует как можно быстрее продать Килиана. А на вырученные средства просит приобрести Душана Влаховича из «Ювентуса» и Бернарду Силву из «Манчестер Сити».

Тем не менее считать отъезд Мбаппе свершившимся фактом пока преждевременно. Ранее он уже демонстрировал способность менять решение в последний момент. И не исключено, что в этот раз поступит так же. До 31 июля он имеет возможность активировать опцию пролонгации договора, и исключать такое развитие событий нельзя.

Да и «Реал» по-прежнему не торопится предпринимать активные действия. Мадридцы ждут официального заявления о продаже футболиста со стороны ПСЖ, но в то же время рассматривают другие варианты усиления. Хоть несколько дней назад Карло Анчелотти и выражал мнение, что сливочные способны бороться за трофеи и с одним чистым форвардом в лице Хоселу, поиски игрока данного амплуа всё же ведутся. И одним из кандидатов называется тот же Влахович.