Несмотря на ультиматум руководства: Мбаппе по-прежнему намерен покинуть ПСЖ и перейти в «Реал» летом 2024 года

Руководство «Пари Сен-Жермен» выдвинуло ультиматум Килиану Мбаппе, потребовав от него определиться со своим будущим до конца июля. В противном случае клуб намерен продать свою главную звезду в команду, от которой поступит наиболее привлекательное предложение. При этом сам футболист не собирается отклоняться от своего плана и хочет летом 2024 года перейти в статусе свободного агента в «Реал», сообщают СМИ.

В футболе продолжает развиваться одна из главных историй нынешнего лета. Три недели назад Килиан Мбаппе публично объявил о нежелании оставаться в «Пари Сен-Жермен» и отказался активировать опцию о продлении контракта, рассчитанного до конца июня 2024-го. Тем самым он поставил в крайне непростое положение не только клуб, но и себя. В то время как сам нападающий намерен до конца отработать действующее соглашение и спустя год отправиться в качестве свободного агента в «Реал», предварительно получив не только зарплату, но и колоссальный «бонус за лояльность», разгневанное руководство ПСЖ ставит ему ультиматумы и угрожает продать до закрытия нынешнего трансферного окна. И буквально каждый день в этой саге появляются новые подробности.

Ещё некоторое время назад могло показаться, что такими поступками Мбаппе собственноручно провоцирует немедленный переход в «Реал», разговоры о котором не утихают на протяжении последних лет. Более того, накануне в испанских СМИ даже сообщили о достижении консенсуса между королевским клубом и футболистом. По информации Cadena SER, тот готов подписать пятилетний контракт на общую сумму в €250 млн. Причём договорённость действительна как в нынешнем, так и в следующем году. А это указывает на готовность мадридцев отклониться от изначального плана и всё же приобрести Килиана уже в 2023-м.

За последнее время в прессе неоднократно сообщалось о желании «Реала» заполучить Мбаппе именно в 2024-м. И причина тому более чем веская. Даже в нынешней ситуации взять его — крайне непростая задача, а его трансфер может серьёзно ударить по кошельку любой, даже самой статусной и зажиточной команды планеты. Только выкуп его соглашения может стоить около €200 млн, а ведь нельзя забывать и о запросах самого француза. По сведениям Marca, он намерен потребовать 240 млн в случае отъезда из столицы Франции. Судя по всему, туда входят его ежегодная зарплата в размере €60 млн, а также «бонус за лояльность», по разным данным, составляющий от 70 до 90 млн.

Не верит в трансфер Мбаппе в нынешнем году и агент защитника «Реала» Ферлана Менди. По словам Ивана Ле Ми, 14-кратные триумфаторы Лиги чемпионов не только не располагают средствами для приглашения спортсмена, но и не понимают, каким образом удовлетворить финансовые запросы самого игрока. Год назад мадридцы якобы предлагали ему €20 млн в год, что «на расстоянии световых лет» от его гонорара в ПСЖ.

Но здесь гораздо больший интерес вызывает не положение самого «Реала», по ряду причин уже неспособного вваливать сотни миллионов евро в новичков, как это было в 2019 году, а самого форварда. Ведь за его готовностью если не отработать до конца нынешний договор с парижанами, то хотя бы задержаться в коллективе до конца лета могут скрываться корыстные цели. Уже в августе он получит часть того самого «бонуса за лояльность» в размере €40 млн. И тем самым минимизирует свои издержки в том случае, если всё же покинет родную страну до завершения нынешнего периода дозаявок.

При этом в «Пари Сен-Жермен» явно не готовы тратить такие деньги на футболиста, уже в скором времени способного присоединиться к одному из главных конкурентов на международной арене. Поэтому в последнее время боссы клубы развернули целую информационную кампанию, призванную оказать давление на свою звезду. Так, в СМИ регулярно стали появляться слухи о намерении ПСЖ во что бы то ни стало избавиться от Мбаппе до конца июля, а его президент Нассер Аль-Хелаифи даже выступил с публичным заявлением. В ходе пресс-конференции он заверил, что по-прежнему хочет сохранить Килиана в составе, но также упрекнул его во лжи.

По словам Аль-Хелаифи, слухи о желании Мбаппе покинуть красно-синих в статусе свободного агента шокировали и разочаровали его. Ведь ранее тот якобы говорил, что не уйдёт из коллектива бесплатно. Функционер отказался верить в способность спортсмена пойти на такой шаг и тем самым навредить парижанам. А также напомнил, что ранее лучший футболист планеты ни разу не расставался со своими бывшими работодателями таким образом — не позволив им получить компенсацию за его отъезд. В то же время он не стал закрывать дверь перед Килианом, заявив о готовности продолжить с ним сотрудничество. Но для этого тому следует заключить новый контракт с ПСЖ.

Очевидно, таким образом глава 11-кратных чемпионов Франции пытался оказать психологическое давление на Мбаппе. И если верить СМИ, на этом не остановился. На днях нападающему в очередной раз напомнили, что в случае неудачных переговоров о продлении контракта отдадут его до 31 июля в коллектив, который сделает «Пари Сен-Жермен» наиболее щедрое предложение, а также рассказали о последствиях его ухода в статусе свободного агента. Отсутствие компенсации якобы может повлечь за собой продажу ряда его бывших партнёров по команде с целью избежать проблем с финансовым фейр-плей.

Кроме того, руководство красно-синих пусть и с солидным запозданием, но ответило на письмо Мбаппе, в котором тот сообщил об отказе активировать пункт о продлении договора. По сведениям L'Équipe, спортсмену отправили трёхстраничный документ, в жёсткой манере осудив его поведение и указав на нанесённый ПСЖ ущерб не только самим фактом передачи данного послания, но и его оглаской СМИ.

Кроме того, в «Пари Сен-Жермен» объяснили неудачи в ходе прошлогодней трансферной кампании, помешавшей укрепить обойму рядом сильных исполнителей. Отмечается, что выполнить все задачи не удалось из-за «состояния футбола и установленных французскими и европейскими регуляторами ограничений». При этом боссы подчеркнули, что пытались «удовлетворить запросы Килиана», несмотря на возможные деструктивные последствия для коллектива.

Если верить прессе, действия ПСЖ практически не вызвали эмоций у Мбаппе. Да, он был удивлён решением Аль-Хелаифи поставить ему публичный ультиматум и его словами про обещание не уходить из клуба бесплатно, которое он не давал. Но вывести Килиана из состояния равновесия не получилось. Он по-прежнему намерен прибыть на предсезонные сборы команды, которые стартуют через пару недель.

Однако в остальном информация разнится. Согласно Get French Football News, Мбаппе не изменил свою позицию и планирует отработать до конца действующий контракт с ПСЖ, после чего покинуть его бесплатно. Если же верить ESPN, Килиан всё же задумался о возможном отъезде из столицы уже нынешним летом. И в этом случае считает приоритетным переход именно в «Реал».

Проблема в том, что в ближайшее время у сливочных вполне может появиться серьёзный конкурент из чемпионата, где в последнее время не принято считать деньги. Как сказали в эфире El Chiringuito TV, в борьбу за Мбаппе может вступить «Ливерпуль», готовый выложить за одного из лучших форвардов мира €200 млн. Правда, камнем преткновения могут стать как отсутствие путёвки в Лигу чемпионов на будущий сезон, так и особое отношение француза к «Арсеналу». По данным The Independent, на Туманном Альбионе он предпочёл бы защищать цвета «канониров» как из-за веры в проект Микеля Артеты, так и из желания стать тем, кто поможет им завоевать первый титул с 2004 года.

Правда, появление подобных слухов вполне может оказаться попыткой спровоцировать «Реал» на активные действия и всё же заставить их перевести на счета «Пари Сен-Жермен» солидную компенсацию. И с каждым днём этот вариант развития событий кажется всё более реальным. Парижане якобы уже готовы снизить планку требований до €180 млн, а мадридцы не исключают возможности пойти навстречу конкурентам. Однако хотят, чтобы первый шаг сделал либо клуб, либо сам футболист. Очевидно, испанцы боятся вновь стать тем самым рычагом давления на боссов ПСЖ, который поможет Килиану выбить себе более выгодные условия в случае продления соглашения.

Возможно, немного подтолкнуть Флорентино Переса к более активным действиям сумеет Карло Анчелотти. Наставник «Реала» всерьёз озабочен отсутствием усиления атакующей линии и отсутствием прогресса в поисках достойного сменщика Кариму Бензема. Помимо молодёжи, коллектив располагает лишь одним центральным нападающим в лице арендованного у «Эспаньола» Хоселу, но вряд ли 33-летний ветеран способен в одиночку закрыть эту позицию. При этом в истории с потенциальным трансфером Гарри Кейна якобы поставлена точка. Испанцы сочли чрезмерными требования «Тоттенхэма» и отказались расставаться с €100 млн.