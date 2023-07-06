RMC Sport: Мбаппе получит огромный бонус, если не покинет ПСЖ летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получит бонус от клуба в том случае, если не покинет его в летнее трансферное окно.

По информации RMC Sport, игрок получит дополнительные €40 млн «за лояльность», которые прописаны у него в контракте.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ отказывается отпускать Мбаппе в качестве свободного агента.