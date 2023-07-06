Узнать больше

RMC Sport: Мбаппе получит огромный бонус, если не покинет ПСЖ летом

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получит бонус от клуба в том случае, если не покинет его в летнее трансферное окно.

По информации RMC Sport, игрок получит дополнительные €40 млн «за лояльность», которые прописаны у него в контракте.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ отказывается отпускать Мбаппе в качестве свободного агента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить