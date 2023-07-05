Президент ПСЖ отказывается отпускать Мбаппе в качестве свободного агента

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что отказывается отпускать Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

«Моя позиция предельно ясна. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Он говорил, что ни за что не уйдёт бесплатно. Если сегодня он своё мнение изменил, это не моя вина», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее в ПСЖ сообщили, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.