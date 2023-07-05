L'Équipe: в ПСЖ считают, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта
По информации L'Équipe, руководство считает, что игрок обманул клуб при продлении контракта в 2022 году. Тогда он уверил их, что не покинет ПСЖ в статусе свободного агента. По этой причине клуб согласился на краткосрочное соглашение.
В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.
Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».