L'Équipe: в ПСЖ считают, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта

Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего команды Килиана Мбаппе.

По информации L'Équipe, руководство считает, что игрок обманул клуб при продлении контракта в 2022 году. Тогда он уверил их, что не покинет ПСЖ в статусе свободного агента. По этой причине клуб согласился на краткосрочное соглашение.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».