Cadena Ser: Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», зарплата — €50 млн в год

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.