Cadena Ser: Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», зарплата — €50 млн в год
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Как сообщает Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.
В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.