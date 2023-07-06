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Sky Sports: Мбаппе должен определиться со своим будущим до конца июля

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Руководство ПСЖ выделило время нападающему Килиану Мбаппе до 31 июля.
Sky Sports: Мбаппе должен определиться со своим будущим до конца июля
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Sports, если Мбаппе не возьмёт на себя обязательство остаться в клубе как минимум до лета 2025 года, то будет продан.

По информации источника, парижский клуб продаст форварда тому, кто предложит большую сумму за его переход.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит огромный бонус, если не покинет ПСЖ летом.

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