Sky Sports: Мбаппе должен определиться со своим будущим до конца июля

Руководство ПСЖ выделило время нападающему Килиану Мбаппе до 31 июля.

Как сообщает Sky Sports, если Мбаппе не возьмёт на себя обязательство остаться в клубе как минимум до лета 2025 года, то будет продан.

По информации источника, парижский клуб продаст форварда тому, кто предложит большую сумму за его переход.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит огромный бонус, если не покинет ПСЖ летом.