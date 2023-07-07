OK Diario: «Реал» хочет взять кредит на €300 млн ради перехода Мбаппе

«Реал» принял решение отправить запрос на сумму €300 млн в испанский банк для подписания контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как сообщает OK Diario, руководство клуба рассчитывает, что непосредственно переход игрока обойдётся в €200 млн, ещё €120 млн может быть потрачено на различные бонусы.

По информации Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.