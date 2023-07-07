OK Diario: «Реал» хочет взять кредит на €300 млн ради перехода Мбаппе
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Как сообщает OK Diario, руководство клуба рассчитывает, что непосредственно переход игрока обойдётся в €200 млн, ещё €120 млн может быть потрачено на различные бонусы.
По информации Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.
В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.