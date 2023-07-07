Агирре: ПСЖ получил предложение от «Ливерпуля» по Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщает журналист Эду Агирре в социальных сетях, ПСЖ получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму €200 млн.

По информации источника, переговоры продвигаются стремительно.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.