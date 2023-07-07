Узнать больше

Агирре: ПСЖ получил предложение от «Ливерпуля» по Мбаппе

Короткая ссылка
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Агирре: ПСЖ получил предложение от «Ливерпуля» по Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Эду Агирре в социальных сетях, ПСЖ получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму €200 млн.

По информации источника, переговоры продвигаются стремительно.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с суммой, за которую согласится отпустить Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить