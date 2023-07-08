Мбаппе получил приз лучшему французскому игроку сезона по версии France Football

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил приз лучшему французскому игроку прошлого сезона по версии France Football.

Для футболиста эта награда уже третья. Рекордсменом является экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри с пятью наградами, у форварда клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема их четыре.

7 июля «Реал» принял решение отправить запрос на сумму €300 млн в испанский банк для подписания контракта с Мбаппе. По информации Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

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