RMC Sport: игроки ПСЖ удивлены решением не брать Мбаппе в турне по Японии
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Об этом сообщает RMC Sport.
Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.
По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.
Ранее был опубликован текст письма ПСЖ к Мбаппе после его отказа от продления контракта.