RMC Sport: игроки ПСЖ удивлены решением не брать Мбаппе в турне по Японии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» были удивлены решением руководства не брать нападающего команды Килиана Мбаппе в турне по Японии.

Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

Ранее был опубликован текст письма ПСЖ к Мбаппе после его отказа от продления контракта.