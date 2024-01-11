Президент «Реала» заявил, что клуб нуждается в Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с фанатами команды прокомментировал возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Пожалуйста, нам нужен Килиан», — заявил один из фанатов. На что президент ответил ему: «Я с вами согласен».

Как сообщают СМИ, Мбаппе достиг полного соглашения с «Реалом» по переходу в клуб летом 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в клубе.