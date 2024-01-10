Президент ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в клубе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет сохранить нападающего Килиана Мбаппе в клубе.

«Конечно, я хочу, чтобы он остался. Мбаппе лучший игрок мира, а лучший клуб для него — ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Как сообщают СМИ, Мбаппе достиг полного соглашение с «Реалом» по переходу в клуб летом 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «Ливерпуля» и хочет перейти в «Реал».