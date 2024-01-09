Галлардо: Мбаппе отклонил предложение «Ливерпуля» и хочет перейти в «Реал»
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Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, Мбаппе лично сообщил журналисту о том, что он «без ума» от идеи перехода в «Реал».
По информации источника, Мбаппе рассказал, что с ним связывался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, однако футболист отклонил предложение о переходе в английскую команду.
В нынешнем сезоне форвард провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что «Реал» может продать Винисиуса в случае подписания Мбаппе.