Relevo: «Реал» всё ещё не доверяет Мбаппе

Мадридский «Реал» не считает приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе срочной задачей.

По информации Relevo, клуб после истории в 2022 году не доверяет игроку.

Напомним, что два года назад стороны вели переговоры о переходе француза в мадридский клуб, но Мбаппе в последний момент решил продлить соглашение с ПСЖ.

В нынешнем сезоне форвард провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.