В агентстве Мбаппе опровергли слухи о переходе футболиста в «Реал»
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«Никакого соглашения по поводу будущего Мбаппе не было достигнуто. Даже не начинались никакие обсуждения на эту тему. Никто не может оказать на Килиана давление, чтобы он быстрее принял решение», — приводит слова агентства RMC Sport.
По информации RMC Sport, ПСЖ всё ещё ожидает решения игрока по поводу своего будущего.
В нынешнем сезоне форвард провёл за ПСЖ 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.