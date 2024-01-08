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В агентстве Мбаппе опровергли слухи о переходе футболиста в «Реал»

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В агентстве нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе высказались о возможном переходе футболиста в «Реал» Мадрид.
В агентстве Мбаппе опровергли слухи о переходе футболиста в «Реал»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Никакого соглашения по поводу будущего Мбаппе не было достигнуто. Даже не начинались никакие обсуждения на эту тему. Никто не может оказать на Килиана давление, чтобы он быстрее принял решение», — приводит слова агентства RMC Sport.

По информации RMC Sport, ПСЖ всё ещё ожидает решения игрока по поводу своего будущего.

В нынешнем сезоне форвард провёл за ПСЖ 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.

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