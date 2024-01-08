В агентстве Мбаппе опровергли слухи о переходе футболиста в «Реал»

В агентстве нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе высказались о возможном переходе футболиста в «Реал» Мадрид.

«Никакого соглашения по поводу будущего Мбаппе не было достигнуто. Даже не начинались никакие обсуждения на эту тему. Никто не может оказать на Килиана давление, чтобы он быстрее принял решение», — приводит слова агентства RMC Sport.

По информации RMC Sport, ПСЖ всё ещё ожидает решения игрока по поводу своего будущего.

В нынешнем сезоне форвард провёл за ПСЖ 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.