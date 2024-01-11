ESPN: зарплата Мбаппе может помешать трансферу игрока в «Ливерпуль»
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По информации ESPN, единственным препятствием для сделки может стать зарплата игрока. Клуб не сможет платить Мбаппе около €650 тыс. в неделю. При этом отмечается, что футболист заинтересован в трансфере.
В нынешнем сезоне форвард провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что президент ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в клубе.