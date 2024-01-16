RT в Telegram
Подпишись

Анри: раз уж Месси не приехал за наградой, я заберу его приз себе

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о победе форварда «Интер Майами» Лионель Месси в номинации лучшему футболисту по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Раз уж Месси не приехал на церемонию, я заберу его приз себе — я никогда не выигрывал эту награду в своей карьере. Кстати, моя соведущая — болельщица «Тоттенхэма», верно? Тогда ты тоже можешь потрогать приз. Обычно же вам не удается прикоснуться к трофеям», — сказал Анри.

15 января стало известно, что Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил данную награду в третий раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 году.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. 

На счету Месси в 2023 году победа в Лиге 1 в составе «Пари Сен-Жермен» и с «Интер Майами» в Кубке лиг. Нападающий в октябре стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси опередил Роналду по числу побед в премии The Best от ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить