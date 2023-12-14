ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему игроку 2023 года,

Как сообщается на сайте ФИФА, в число претендентов на приз вошли нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Пари Сен-Жермен» и команды Франции Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Победителя объявят 15 января на церемонии в Лондоне. В 2022 году лучшим футболистом мира был признан Месси.

Ранее ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года.