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ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку 2023 года

Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на звание лучшего футболиста года

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему игроку 2023 года,
ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку 2023 года
  • AFP

Как сообщается на сайте ФИФА, в число претендентов на приз вошли нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Пари Сен-Жермен» и команды Франции Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Победителя объявят 15 января на церемонии в Лондоне. В 2022 году лучшим футболистом мира был признан Месси.

Ранее ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года.

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