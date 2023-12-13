RT в Telegram
Подпишись

ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года

Короткая ссылка
Стало известно, кто вошёл в тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года
  • AP

В список попали: наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, тренер «Интера» Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).

В сезоне-2022/23 «Ман Сити» стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и выиграл Лигу чемпионов. У «Интера» — Кубок Италии и финал Лиги чемпионов, а «Наполи» одержал первую за 33 года победу в Серии А.

Церемония вручения пройдёт 15 января 2024 года в Лондоне.

Ранее ФИФА объявила тройку номинантов на приз лучшему вратарю 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить