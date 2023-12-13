ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2023 года
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В список попали: наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, тренер «Интера» Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).
В сезоне-2022/23 «Ман Сити» стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и выиграл Лигу чемпионов. У «Интера» — Кубок Италии и финал Лиги чемпионов, а «Наполи» одержал первую за 33 года победу в Серии А.
Церемония вручения пройдёт 15 января 2024 года в Лондоне.
Ранее ФИФА объявила тройку номинантов на приз лучшему вратарю 2023 года.