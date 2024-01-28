Хави — об уходе из «Барселоны»: не хочу быть проблемой для команды 

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что вряд ли уже сможет добиться больших успехов с каталонской командой.

«Мой уход будет лучше для всех. Я переживаю, прежде всего, о футболистах, которым нужен новый вектор развития, новое дыхание. Они не заслуживают такой ситуации. Я не хочу быть проблемой для «Барселоны», — цитирует Хави Marca.

44-летний испанский специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Ранее Хави рассказал, что в каталонском клубе ценят людей после их ухода.