ЮАР обыграл Марокко и вышел в четвертьфинал Кубка Африки по футболу
Встреча проходила на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар) и завершилась со счётом 2:0.
Голы у южноафриканцев забили нападающий южноафриканцев Эвиденс Макгопа и полузащитник Тебохо Мокоена.
На 84-й минуте пенальти не забил защитник марокканцев Ашраф Хакими.
На второй добавочной к основному времени игры минуте красную карточку получил полузащитник Марокко Софьян Амрабат.
Таким образом, ЮАР вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Кабо-Верде.
Ранее сообщалось, что Кабо-Верде обыграла команду Мавритании и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.