ЮАР обыграл Марокко и вышел в четвертьфинал Кубка Африки по футболу

Сборная ЮАР одержала победу над командой Марокко в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу 2023 года.

Встреча проходила на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар) и завершилась со счётом 2:0.

Голы у южноафриканцев забили нападающий южноафриканцев Эвиденс Макгопа и полузащитник Тебохо Мокоена.

На 84-й минуте пенальти не забил защитник марокканцев Ашраф Хакими.

На второй добавочной к основному времени игры минуте красную карточку получил полузащитник Марокко Софьян Амрабат.

Таким образом, ЮАР вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Кабо-Верде.

Ранее сообщалось, что Кабо-Верде обыграла команду Мавритании и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.