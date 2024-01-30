Кот-д'Ивуар по пенальти обыграл Сенегал и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Сенегала в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года.

Основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар), завершилось со счётом 1:1.

В составе ивуарийской сборной мяч с пенальти забил Франк Кессье.

У сенегальской команды гол на счету Хабиба Диалло.

В серии пенальти победили хозяева турнира — 6:5.

Таким образом, Кот-д'Ивуар вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем игры между сборными Мали и Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде победила команду Мавритании и прошла в 1/4 финала Кубка Африки.