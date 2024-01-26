Провал Ганы и Алжира, чудо от Таджикистана и Сирии и травма Салаха: чем запомнились групповые этапы кубков Азии и Африки

Сразу несколько фаворитов сенсационно вылетели из Кубка африканских наций после группового этапа. Гана в матче заключительного тура в компенсированное время упустила победу над Мозамбиком, хотя вела в счёте с разницей в два мяча. А Кот-Д'Ивуар и Египет с трудом вышли в плей-офф, при этом последние из-за травмы потеряли Мохаммеда Салаха. На Кубке Азии в Катаре все фавориты не испытали проблем и пробились в следующий этап. Компанию им неожиданно составили Таджикистан, Сирия и Палестина, которые впервые примут участие в нокаут-раунде.

Провалы грандов в Кот-Д'Ивуаре

Нынешний Кубок африканских наций (КАН) получился на редкость неудачным для целого ряда фаворитов. И в первую очередь это касается хозяев. От сборной Кот-Д'Ивуара при поддержке её болельщиков ждали успешного выступления. Да, пусть в настоящий момент в составе команды нет звёзд уровня Дидье Дрогба, но хватает сильных мастеров, выступающих в сильных европейских командах, — это, например, Себастьян Аллер из дортмундской «Боруссии» и Одилон Коссуну из «Байера».

Но она умудрилась набрать на групповом этапе всего три очка и лишь благодаря невероятному везению пробилась в плей-офф с третьего места с разницей забитых и пропущенных мячей -3. А встреча с Экваториальной Гвинеей в последнем туре вовсе превратились в унижение, ведь подопечные Жана-Луи Гассе пропустили четыре безответных мяча. Неудивительно, что сразу после финального свистка наставника отправили в отставку прямо по ходу соревнования. В плей-офф «слоны» сыграют уже под руководством исполняющего обязанности наставника Эмерсе Фае.

Если ивуарийцам хотя бы посчастливилось выйти в 1/8 финала, то некоторые другие гранды завершили выступление. В частности, на втором КАН подряд рано вылетел двукратный обладатель трофея — Гана. Причём «чёрные звёзды» сами себе создали проблемы на ровном месте. В заключительном противостоянии они сошлись с Мозамбиком и, казалось, обеспечили себе комфортное преимущество. Джордан Айю дважды отличился с пенальти. Тем неожиданнее была развязка. В концовке соперник заработал 11-метровый и реализовал его. Фавориты занервничали. А судьбоносную помарку допустил вратарь Ричард Офори, зачем-то коснувшийся уходящего за лицевую мяча. В результате именно после розыгрыша корнера оппоненты восстановили равновесие на 94-й минуте.

Двух очков Гане не хватило, чтобы продолжить борьбу. А наставник коллектива Крис Хьютон повторил судьбу Гассе. Но больше всех недовольны остались журналисты из этой страны, отказывавшиеся выпускать автобус с футболистами со стадиона и требовавшие объяснений. Чтобы обеспечить проезд транспорта, в дело пришлось вмешиваться полицейским.

Неудачи потерпели и две сильные дружины с севера континента. Сборная Алжира тоже опростоволосилась в матче третьего тура. Для выхода в плей-офф ей достаточно было разойтись миром с одной из самых слабых команд турнира — Мавританией. Но «лисы пустыни» уступили с минимальной разницей в счёте. В данном случае также не обошлось без отставки главного тренера Джамеля Бельмади. Наконец, отправился домой и забивший лишь раз Тунис.

Убедительные фавориты в Катаре

На Кубке Азии, напротив, все сильные коллективы предсказуемо преодолели стартовый этап. А главным претендентом на трофей считается Южная Корея. Юрген Клинсманн привёз в Катар всех своих главных звёзд: Сон Хын Мина, Кин Мин Джэ, Ли Кан Ина и других. Теперь «азиатские тигры» горят желанием впервые за 64 года выиграть континентальное первенство.

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Пока немного омрачил их выступление лишь странный матч с Малайзией. Дело в том, что победа выводила фаворита на первую строчку в квартете и отправляла на Японию в следующем раунде. В результате корейцы предпочли ничейный исход. Они быстро открыли счёт, но после перерыва позволили дважды отличиться существенно уступающему в классе сопернику. В концовке гранд вроде бы расставил точки над i: Ли Кан Ин отличился прекрасным выстрелом со стандарта, а Сон Хын Мин реализовал 11-метровый. Но развязка наступила на 105-й минуте при 12 добавленных, когда защитники дали Ромелю Моралешу спокойно пробить в дальний из пределов штрафной. Так подопечные Клинсманна пропустили три от аутсайдера, который до того не забил ни разу. Однако в 1/8 финала их всё равно ждёт тяжёлое противостояние — с Саудовской Аравией.

В свою очередь, «соколов», наделавших шума на чемпионате мира в Катаре, ведёт вперёд не Эрве Ренар, а Роберто Манчини. Он покинул национальную команду Италии в 2023-м и отправился на Ближний Восток. По информации СМИ, бывшего наставника «Зенита» соблазнили невероятной зарплатой размером не менее €20 млн в год.

Но перед самым началом Кубка Азии маститый тренер столкнулся с неожиданной проблемой. Ему пришлось отчислить из состава сразу троих футболистов: Навафа Аль-Акиди, Халида Аль-Ганама и Салмана Аль-Фараджа. Первые двое якобы требовали гарантированного попадания в основу, а третий отказался приезжать на товарищескую встречу с Гонконгом. И без их помощи аравийцы финишировали на вершине группы F, опередив Таиланд, Оман и Кыргызстан.

Проблемы Салаха и Онана

Не слишком удачным Кубок африканских наций получается не только для некоторых сильных коллективов, но и для отдельных звёзд. Например, Мохаммед Салах рискует больше не сыграть в Катаре. В матче с Мозамбиком он выполнил результативную передачу на Мостафу Мохамеда и на 97-й минуте позволил Египту уйти от поражения, точно пробив с 11-метровой отметки. Однако уже в следующем противостоянии с Ганой нападающий получил мышечное повреждение. Незадолго до перерыва он сел на газон в центральном круге, держась за ногу, и снял с предплечья капитанскую повязку. Руй Витория тут же заменил лидера.

По первоначальным прогнозам, его травму сочли не слишком серьёзной. Предполагалось, что он пропустит пару встреч. В «Ливерпуле» же заявили, что спортсмен будет восстанавливаться в составе клуба и находиться под присмотром мерсисайдских врачей. При этом Юрген Клопп пообещал, что футболист сохраняет возможность вернуться в Катар, если его сборная доберётся далеко.

Увы, оптимизма у болельщиков «фараонов» поубавилось, когда агент атлета сообщил неприятную новость: травма оказалась тяжелее, и на поле его клиент выйдет только через три-четыре недели. Несмотря на это, Салах собирается сделать всё возможное, чтобы помочь соотечественникам на КАН. 24 января он начал программу реабилитации.

А Андре Онана вовсе стал едва ли не главным антигероем турнира. Ещё перед его началом он обратил на себя внимание желанием провести два противостояния за пару дней. 14 числа он соперничал с «Тоттенхэмом» в составе «Манчестер Юнайтед», а 15-го рассчитывал сыграть за Камерун с Гвинеей. Для этого манкунианцы оплатили ему рейс на частном самолёте стоимостью $ 100 тыс. В пути вратаря поджидали проблемы, поскольку вылет в Ямусокро задержался из-за тумана. Оставшиеся 240 км футболист преодолел на машине.

В итоге он успел прибыть на стадион за несколько часов до игры, но даже не попал в заявку. Если верить СМИ, Онана остался крайне недоволен подобным решением тренерского штаба. В следующей встрече с Сенегалом Андре в первый и пока последний раз появился на поле, но не порадовал. В частности, в эпизоде с голом Исмаила Сарра он неудачно выбил мяч прямо на хавбека.

А «неукротимые львы» лишь чудом заняли второе место в квартете. В поединке заключительного тура с Гамбией им требовалась только победа. Однако на 85-й минуте они пропустили от Эбримы Колли и уступали — 1:2. Зато развязка получилась потрясающей. На 87-й Джеймс Гомес сравнял счёт, а на 91-й Кристофер Ву поставил точку. Вслед за этим Санне успел восстановить равновесие, но явно отправил мяч в сетку рукой.

Сенсация от Мавритании и чудо-гол Бебе

Пока гранды один за другим терпели неудачи в Кот-Д'Ивуаре, внимание на себя обратили сборные, от которых свершений никто не ждал. В первую очередь речь идёт о Мавритании. Скромный коллектив третий раз подряд пробился в финальную часть КАН, но, согласно прогнозам, как и на предыдущих двух континентальных первенствах, должен был завершить выступление на групповом этапе.

К этому всё и шло. Подопечные Амира Абду, занимающие всего 105-е место в рейтинге ФИФА, последовательно уступили Буркина-Фасо и Анголе, хотя дали бой. Но в последнем матче, когда их для продолжения борьбы устраивала исключительно победа над Алжиром, они сотворили чудо. Единственным голом отметился Яли Деллахи. После аутсайдер спокойно засушил игру. Примечательно, что Абду можно назвать специалистом по сенсациям на КАН, ведь два года назад он вывел в плей-офф Коморы. Только тогда они в заключительном противостоянии группового этапа выбили из борьбы другого гранда — Гану.

В 1/8 финала Мавритании предстоит сойтись с Кабо-Верде. «Синих акул» нельзя считать выскочками, поскольку они являются крепким середняком и в 2013-м даже добирались до четвертьфинала континентального первенства. Однако в Кот-Д'Ивуаре они превзошли самих себя, опередив в квартете как раз Гану и Египет.

Необычен и ростер коллектива. Дело в том, что в стране намеренно взяли курс на поиск футболистов с нужными корнями по всему миру и приглашали их в сборную. В итоге в заявку на турнир попали 26 человек из 25 разных клубов. Среди них Кевин Ленини из «Краснодара». Главной же звездой является нападающий «Райо Вальекано» Бебе, который в матче с Мозамбиком отметился чудо-голом почти из центра поля.

Перерождение Таджикистана и Сирии и мяч Файзуллаева головой

А на Кубке Азии обратила на себя внимание сборная Таджикистана. Она вовсе приехала в Катар в качестве дебютанта соревнований. Коллектив не блещет результатами даже по сравнению с соседями, а успехов добивался лишь на Кубке вызова АФК, участие в котором принимают самые слабые члены конфедерации. Большая часть футболистов выступают в домашнем первенстве или в других странах постсоветского пространства. Выделяется только засветившийся в «Рубине» Парвизджон Умарбаев, который в настоящий момент защищает цвета болгарского ЦСКА 1948.

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Однако назначение на пост рулевого Петара Шегрта, до того трудившегося на Мальдивах и в Афганистане, помогло прыгнуть выше головы. Под его руководством сборная поверила в себя и для начала пробилась в финальный раунд. В Катаре же она разошлась миром с Китаем, одолела Ливан и уступила только хозяевам. В результате «персидские львы» заняли вторую строчку и отправили домой крепких китайцев.

Продолжает борьбу и Узбекистан, позволивший опередить его в квартете B только Австралии. Причём принёс пользу Сречко Катанецу и талантливый хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В первом матче с Сирией он остался на скамейке и довольствовался выходом на замену. Затем из основы хавбек не вылетал. Более того, в следующем туре он огорчил индийцев уже на четвёртой минуте ударом головой, что особенно похвально, учитывая низкий рост футболиста.

Успеха неожиданно добились и сирийцы. Им впервые в истории пробиться в плей-офф также помогла смена наставника. Эктор Купер, прежде работавший с «Пармой», «Интером» и «Валенсией», произвёл в местном футболе революцию. Он поспособствовал натурализации нескольких аргентинцев с нужными корнями: Эсекиэля Хама, Халиля Элиаса и Ибраима Эсара.

Коллективу не помешало успешно выступить даже попадание в один квартет с Узбекистаном и Австралией. Он разошёлся миром с первыми и лишь с минимальной разницей в счёте уступил вторым. А в ключевом противостоянии ему удалось обыграть уступающую в классе Индию.

Подарок от Палестины для соотечественников

Но особенно примечателен выход в плей-офф сборной Палестины. Скромная дружина, до того не знавшая побед в Кубке Азии, сумела порадовать соотечественников. При этом её наставник Макрам Дабуб изначально подчёркивал, что его подопечные обязаны стать достойными послами страны.

Им это удалось. Хотя стартовал коллектив не слишком удачно. В первых двух матчах он набрал всего очко и в том числе потерпел крупное поражение от Ирана. Но в решающем противостоянии «львы Ханаана» не оставили шансов Гонконгу благодаря дублю Одаи Даббага и финишировали на третьей позиции в группе.

«Мы хотели донести до всего мира, что вправе участвовать в каждом крупном турнире, причём не просто ради участия, а чтобы продемонстрировать своё мастерство. Мы заслуживаем находиться здесь», — заявил капитан команды Мусаб Аль-Баттат.

Расистские скандалы

А вот что объединяет два первенства, так это расистские скандалы. В Катаре его невольным героем стал вратарь сборной Японии Зион Судзуки. Во втором туре «синие самураи» сенсационно уступили Ираку, а сам голкипер допустил результативные ошибки.

Это вызвало негодование у болельщиков. Футболиста, родившегося в семье американца ганского происхождения и японки, не только критиковали за помарки, но и оскорбляли по национальному признаку. В результате он был вынужден закрыть комментарии в соцсетях.

На одной из пресс-конференций за подопечного вступился рулевой национальной команды Хадзиме Мориясу, назвавший подобное поведение неприемлемым. Сам же спортсмен повёл себя спокойно и пообещал ответить на произошедшее хорошей игрой.

Тем временем в Кот-Д'Ивуаре в неприятный инцидент угодил Шансель Мбемба. После окончания встречи между Марокко и ДР Конго он вступил в перепалку с главным тренером соперника Валидом Реграги. Очень быстро она переросла в потасовку с участием членов обеих команд, которая чудом не завершилась дракой.

После случившегося защитнику также начали писать оскорбительные комментарии в соцсетях и даже оставляли эмодзи обезьяны. Защитник в ответ заверил, что причиной конфликта послужили брошенные специалистом грубые слова.