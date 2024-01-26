Хавбек сборной Египта по футболу травмировал голову после попытки сделать сальто

Полузащитник сборной Египта по футболу Эмам Ашур из-за неудачной попытки покрасоваться перед товарищами по национальной команде рискует пропустить матч плей-офф Кубка африканских наций 2023 года.

25-летний хавбек получил сотрясение мозга, когда попытался сделать сальто на тренировке, сообщает пресс-служба сборной Египта.

Уточняется, что Ашур после инцидента был отправлен в больницу.

«Фараоны» вышли в плей‑офф КАН и сыграют в 1/8 финала 28 января с ДР Конго.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах выразил надежду, что успеет восстановиться после травмы и вернуться в расположение сборной Египта по футболу на Кубок африканских наций 2023 года.