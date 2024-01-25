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Салах намерен вернуться в сборную Египта и ещё сыграть на Кубке Африки

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил надежду, что успеет восстановиться после травмы и вернуться в расположение сборной Египта по футболу на Кубок африканских наций 2023 года.

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы быть готовым как можно скорее вернуться в команду, как было оговорено», — написал Салах в социальных сетях.

Салах в конце недели вернулся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы на Кубке Африки. 31-летний форвард получил повреждение в игре второго тура со сборной Ганы (2:2).

«Фараоны» вышли в плей‑офф и сыграют в 1/8 финала 28 января с ДР Конго.

Ранее Клопп предложил больному раком Свен-Йорану Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».

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