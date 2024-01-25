Салах намерен вернуться в сборную Египта и ещё сыграть на Кубке Африки
«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы быть готовым как можно скорее вернуться в команду, как было оговорено», — написал Салах в социальных сетях.
Салах в конце недели вернулся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы на Кубке Африки. 31-летний форвард получил повреждение в игре второго тура со сборной Ганы (2:2).
«Фараоны» вышли в плей‑офф и сыграют в 1/8 финала 28 января с ДР Конго.
Ранее Клопп предложил больному раком Свен-Йорану Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».