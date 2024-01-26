Игроки сборной Гвинеи устроили забастовку перед плей-офф КАН из-за невыплаты бонусов

Футболисты сборной Гвинеи устроили забастовку перед плей-офф Кубка африканских наций.

Как сообщает RMC Sport, игроки не вышли на тренировку в четверг, 25 января. Это произошло из-за того, что им не выплатили бонусы за групповой турнир в размере около $10 тыс. на футболиста.

Представитель министерства пообещал игрокам, что выплаты будут произведены.

28 января Гвинея должна сыграть с Экваториальной Гвинеей.

Ранее определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций.