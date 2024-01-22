Таджикистан обыграл Ливан и впервые вышел в плей-офф Кубка Азии по футболу
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Игра третьего тура группы А на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петара Шегрта.
В составе победителей мячи забили Парвизджон Умарбаев (81-я минута), Нуриддин Хамрокулов (90 + 2). У проигравших отличился Бассель Джради (48-я). Арабская команда доигрывала матч в меньшинстве после удаления в начале второго тайма Кассема Аль-Зейна (54-я).
В параллельном матче Катар обыграл Китай — 1:0.
В 1/8 финала прямые путёвки завоевали Катар (девять очков) и Таджикистан (четыре). Далее в группе А расположились Китай (два) и Ливан (одно).
Таджикистан впервые принимает участие в турнире.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и национальной команды Узбекистана Аббос Файзуллаев попал в символическую сборную второго тура группового этапа Кубка Азии.