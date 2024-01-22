Файзуллаев попал в символическую сборную второго тура Кубка Азии

Полузащитник московского ЦСКА и национальной команды Узбекистана Аббос Файзуллаев попал в символическую сборную второго тура группового этапа Кубка Азии 2023 года по футболу.

Напомним, что гол Файзуллаева принёс Узбекистану победу над сборной Индии со счётом 3:0.

После двух туров узбекистанская команда с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы В.

В нынешнем сезоне 20-летний узбек забил два гола и отдал восемь голевых передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Файзуллаев забил гол за сборную Узбекистана на Кубке Азии.