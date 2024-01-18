Гол Файзуллаева принёс Узбекистану победу над Индией на Кубке Азии по футболу

Сборная Палестины и команда ОАЭ сыграли в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.

Игра второго тура группы С на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 0:0.

В матче мячи забивали только футболисты команды с Аравийского полуострова. Сначала отличился Султан Адил Аламири (23-я минута). А Нассер Эльбалазиз Бадер (50-я) записал на свой счёт автогол.

Узбекистан в группе В обыграл Индию 3:0. Аббосбек Файзуллаев отличился на четвёртой минуте. Также мячи забили Игорь Сергеев (18-я) и Шерзод Насруллаев (45 + 34).

Сирия обыграла в группе В Иран (0:1).

ОАЭ набрали четыре очка и вышли в лидеры в группе С. Далее расположились Иран (три), Палестина (одно), Гонконг (ноль).

Группа В: Австралия (шесть), Узбекистан (четыре), Сирия (одно), Индия (ноль).

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин считает Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ.





