Сёмин считает Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ.

«Файзуллаев удивил неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры. Узбек быстро вошёл в состав ЦСКА, хотя в составе клуба много более именитых легионеров на его позицию», — цитирует Сёмина Sport24.

Файзуллаев в 13 играх в чемпионате России по футболу сезона-2023/24 забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Transdermarkt оценивает его стоимость в €4 млн.

20-летний хавбек стал одним из самых молодых обладателем награды в истории, сообщает пресс-служба Узбекской федерации футбола (UFA).

Ранее сообщалось, что Евгений Шевелёв назначен заместителем генерального директора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам.