RT в Telegram
Подпишись

Сёмин считает Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ.
Сёмин считает Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Файзуллаев удивил неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры. Узбек быстро вошёл в состав ЦСКА, хотя в составе клуба много более именитых легионеров на его позицию», — цитирует Сёмина Sport24.

Файзуллаев в 13 играх в чемпионате России по футболу сезона-2023/24 забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Transdermarkt оценивает его стоимость в €4 млн.

20-летний хавбек стал одним из самых молодых обладателем награды в истории, сообщает пресс-служба Узбекской федерации футбола (UFA).

Ранее сообщалось, что Евгений Шевелёв назначен заместителем генерального директора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить