Аренда Санчо и Вернера, покупка Дрэгушина, приезд таланта из Бразилии: главные трансферы первой половины января в Европе

Дортмундская «Боруссия» арендовала хавбека Джейдона Санчо, выведенного из состава «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с главным тренером Эриком тен Хагом, а «Барселона» заявила приобретённого у «Атлетико Паранаэнсе» форварда Витора Роке. «Тоттенхэм» на полгода взял в аренду у «Лейпцига» проблемного Тимо Вернера, а также выиграл у «Баварии» борьбу за защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, в то время как мюнхенцы усилили оборону игроком сборной Англии Эриком Дайером.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед» ⇒ «Боруссия Д»)

Сумма трансфера: аренда.

На протяжении последних месяцев многие гадали, каким образом разрешится ситуация вокруг Джейдона Санчо. Ещё в сентябре он опубликовал скандальное сообщение в соцсетях, в котором жёстко ответил на критику со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. И хотя потом удалил пост, но извиниться отказался, из-за чего был отстранён от коллектива и лишён возможности общаться с одноклубниками. Оставалась надежда, что стороны уладят конфликт и продолжат сотрудничество, но потепления в отношениях не произошло. Хотя сам специалист, по его словам, был готов вернуть подопечного в команду, если тот попросит прощения.

Таким образом, расставание с талантливым полузащитником было неминуемым, вопрос заключался лишь в том, на каких условиях оно произойдёт. Говорилось как об обмене с «Барселоной», в результате которого на «Олд Траффорд» отправился бы Рафинья, так и о возможном разрыве контракта с футболистом. Но в итоге тот поехал в практически родную для себя «Боруссию». Ведь именно в Дортмунде он сделал себе имя, после чего был куплен МЮ за колоссальные €85 млн.

Тем не менее сжигать мосты манкунианцы не стали и ограничились полугодичной арендой. По информации инсайдера Фабрицио Романо, она обойдётся «шмелям» в €4 млн. Кроме того, они возьмут на себя обязательства по покрытию части зарплаты хавбека, а она составляет около €11,75 млн в год, если верить порталу Capology. Быть может, в Дортмунде Санчо сумеет реанимировать карьеру и вернуться на привычные для себя показатели продуктивности, после чего совершит вторую попытку закрепиться в составе «красных дьяволов».

В противном случае Джейдон рискует подтвердить слова экс-нападающего команды Луи Саа и стать одним из главных трансферных провалов в истории МЮ. Ведь от одного из самых перспективных вингеров Европы ждали явно большего, чем 12 голов и шесть передач в 82 матчах. Так или иначе, первый шаг на пути к восстановлению он уже совершил, отдав результативный пас в игре с «Дармштадтом».

Тимо Вернер («Лейпциг» ⇒ «Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: аренда.

Пока высокие ожидания также не оправдывает некогда один из главных талантов немецкого футбола. По итогам сезона-2019/20 Тимо Вернер был включён в символическую сборную Бундеслиги, а в гонке бомбардиров занял второе место с 28 голами, уступив лишь Роберту Левандовски. На волне успеха он перешёл в «Челси» за €53 млн, но после этого его карьера пошла на спад. За «синих» форвард забил лишь 23 мяча в 89 встречах и запомнился скорее умопомрачительными промахами из убойных положений, а уже спустя два года вернулся в «Лейпциг».

Однако снова стать своим в стане «красных быков» ему не удалось. Если в первом сезоне после возвращения Вернер довольно часто появлялся в старте, то в нынешнем окончательно перекочевал на лавку, проиграв конкуренцию Луа Опенда и Юссуфу Поульсену. По состоянию на конец года он отыграл лишь 386 минут во всех турнирах и отметился всего тремя (2 + 1) результативными действиями.

Тем удивительнее, что зимой его кандидатурой заинтересовался один из лидеров АПЛ — «Тоттенхэм», всего на пять очков отстающий от лидирующего «Ливерпуля». Понять причины такого шага непросто. Да, лондонцы не оформляли полноценный трансфер, а лишь взяли нападающего в аренду с правом выкупа, поэтому риски минимальны. Но неужели Вернер в нынешнем состоянии способен навязать конкуренцию тому же Ришарлисону или Сон Хын Мину, когда тот вернётся с Кубка Азии? Быть может, Ангелос Постекоглу чудесным образом сумеет вдохнуть жизнь и в немца, но пока это кажется маловероятным. Так, известный в прошлом наставник Грэм Сунесс хоть и не исключает, что Тимо может выдавать яркие отрезки, но сомневается в его способности приносить пользу на дистанции.

Раду Дрэгушин («Дженоа» ⇒ «Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: €25 млн + €5 млн.

На приглашении Вернера «шпоры» не остановились и укрепили состав перспективным центральным защитником. Причём выиграли борьбу за Раду Дрэгушина не у кого-нибудь, а у самой «Баварии». По информации СМИ, немцы предлагали более €30 млн, в то время как англичане были готовы заплатить €25 млн и ещё €5 млн — в виде бонусов. Однако последние давали «в нагрузку» молодого Джеда Спенса, пусть и на правах полугодичной аренды. И хотя «Дженоа» устраивали оба варианта, сам футболист неожиданно сделал выбор в пользу «Тоттенхэма».

Возможно, 21-летний румын посчитал, что в стане «шпор» у него будет гораздо больше шансов проявить себя. И в этом с ним не поспоришь. Если в Мюнхене ему пришлось бы конкурировать с Маттейсом де Лигтом, Дайо Упамекано и Кимом Мин Джэ, то в Лондоне — с Беном Дэвисом, Кристианом Ромеро и Микки ван де Веном, а это игроки более низкого уровня. Причём аргентинец сейчас восстанавливается после растяжения мышц бедра, а голландец только недавно оправился от травмы подколенного сухожилия.

Дрэгушин обладает внушительным ростом (191 см) и неплохим первым пасом, а также здорово действует на втором этаже. Правда, он не так хорош в отборе, о чём свидетельствует статистика. По данным fbref.com, в этом аспекте он входит в 4% худших представителей своего амплуа в пяти ведущих европейских лигах и еврокубках за последние 365 дней. Однако Раду всего 21 год, поэтому в будущем он вполне может добиться серьёзного прогресса.

Эрик Дайер («Тоттенхэм» ⇒ «Бавария»)

Сумма трансфера: аренда.

В свою очередь, мюнхенцы не стали долго искать замену Дрэгушину и забрали у «шпор» опального Эрика Дайера. 30-летний англичанин так и не сумел завоевать доверие Постекоглу и в этом сезоне отыграл всего 198 минут во всех турнирах. Причём оставался в запасе даже после того, как в лазарете оказались и ван де Вен, и Ромеро. В результате в последних трёх матчах в паре с Дэвисом выходил номинально фланговый защитник Эмерсон Роял, чьи навыки игры в центре обороны вызывали серьёзные вопросы.

Очевидно, в «Баварии» Дайер тоже будет далеко не основным. Выиграть конкуренцию у кого-либо из трио де Лигт — Упамекано — Ким практически невозможно, следовательно, придётся довольствоваться редкими выходами на замену и выступлениями в не самых важных встречах. Конечно, если кто-то из них не получит травму или не выпадет из состава по другим причинам, что кажется вполне реальным. Так, прямо сейчас в расположении отсутствует южнокореец, представляющий сборную на Кубке Азии, а голландец и француз частенько оказываются в лазарете. Только в текущем сезоне первый пропустил 64 дня, а второй — 28. Но даже если этого не произойдёт, сидеть на лавке в Мюнхене должно быть приятнее, ведь можно добавить в коллекцию пару трофеев.

Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе» ⇒ «Барселона»)

Сумма трансфера: €40 млн.

Формально трансфер молодого бразильского форварда был оформлен ещё летом 2023-го, но заявить его решили лишь зимой. Возможно, на это повлияли неутешительные результаты Левандовски, который так и не может выйти на привычные мощности после перехода из «Баварии». Пока в этом сезоне он забил 12 голов в 25 матчах — неплохие показатели, но явно не для звёздного поляка, ещё недавно считавшегося одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Маловероятно, что Роке сумеет сходу вытеснить Левандовски из старта, но определённое игровое время получит. Ведь Хави вряд ли станет мариновать на скамейке нападающего, считающегося одним из самых перспективных не только в Бразилии, но и в мире, подтверждением чему служит интерес со стороны «Манчестер Сити», МЮ и «Тоттенхэма». По разным оценкам, каталонцы заплатили за него €40—60 млн, а по уровню таланта его сравнивают с Эндриком, который вскоре собирается пополнить состав «Реала». Витор уже успел дебютировать за «Барселону» не только в Ла Лиге, но и в Кубке Испании, суммарно проведя на поле 38 минут.