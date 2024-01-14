AS: ПСЖ купил Муани и Дембеле с целью удержать Мбаппе в клубе
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По информации AS, клуб в минувшее трансферное окно приобрёл вингера Усмана Дембеле и нападающего Рандаля Коло Муани, чтобы сохранить в команде Мбаппе. Отмечается, что игроки являются друзьями француза, а ПСЖ хотел создать для лидера комфортные условия.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе может помешать трансферу игрока в «Ливерпуль».