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AS: ПСЖ купил Муани и Дембеле с целью удержать Мбаппе в клубе

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Стало известно, как «Пари Сен-Жермен» пытается удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе.
AS: ПСЖ купил Муани и Дембеле с целью удержать Мбаппе в клубе
  • Gettyimages.ru

По информации AS, клуб в минувшее трансферное окно приобрёл вингера Усмана Дембеле и нападающего Рандаля Коло Муани, чтобы сохранить в команде Мбаппе. Отмечается, что игроки являются друзьями француза, а ПСЖ хотел создать для лидера комфортные условия.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе может помешать трансферу игрока в «Ливерпуль».

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