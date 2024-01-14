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Fichajes: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Винисиуса

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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Fichajes: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Винисиуса
  • Gettyimages.ru

По информации Fichajes, игрок может покинуть Мадрид в случае приобретения клубом Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что на бразильца претендуют «Манчестер Юнайтед», а также «Манчестер Сити» и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Его контракт действует до 2027 года.

Ранее президент «Реала» заявил, что клуб нуждается в Мбаппе.

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