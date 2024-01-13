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Киммих — об интересе ПСЖ: будем обсуждать это с «Баварией», а не со СМИ

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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об интересе ПСЖ.

«Думаю, в определённый момент клуб захочет обсудить со мной эту ситуацию, и мы поговорим об этом. Всё, что нам нужно будет обсудить, мы обсудим друг с другом, а не со СМИ», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» включился в борьбу за Киммиха.

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