Mirror: «Манчестер Сити» включился в борьбу за Киммиха

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

По информации Mirror, английский клуб готов подождать и купить немца летом 2024 года, так как сейчас мюнхенцы требуют за него €58 млн. «Горожане» надеются, что после окончания сезона ценник Киммиха снизится до €24 млн на фоне истекающего контракта.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха.