AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание AS, также к немецкому футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Манчестер Сити». Летом у Киммиха истекает контракт, и уже с 1 января он имеет право вести переговоры и заключить предварительный контракт с любым иностранным клубом.

По информации Todofichajes, «Барселона» проявляет интерес к футболисту. Переход Киммиха может состояться зимой или по окончании текущего сезона. Сумма перехода оценивается в €80 млн.

В нынешнем сезоне Киммих провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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